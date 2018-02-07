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Taraftardan Şenol Güneş'e ayakkabılı protesto

Taraftardan Şenol Güneş'e ayakkabılı protesto.16287
  • Giriş : 07.02.2018 / 08:42:00

Taraftarlar, teknik adam Şenol Güneş'i ayakkabıları ile protesto etti.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat arasında yaşanan gerilim sahaya yansıdı.   

19 Mayıs Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında ev sahibi takımın taraftarları Şenol Güneş'i protesto etti.
Vodafone Park'ta oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Şenol Güneş ve Ümit Özat arasında yaşanan tartışmanın ardından Özat'ın sözlerine, "Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdir." diye cevap veren Güneş, Gençlerbirliği cephesinden tepki almıştı.

Ankara'da oynanan karşılaşmada bazı Gençlerbirliği taraftarları, ayakkabılarını çıkararak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i protesto etti.

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