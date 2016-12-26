Tarihi açılışta Erdoğan sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışa sürpriz bir şekilde katıldı. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bugün Erdoğan'ın konuşmasıyla açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra açılışta Başbakan Binali Yıldırım da önemli açıklamalar yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Geçtiğimiz 14 yılda nereden nereye geldik. Türkiye'yi 3'e katladık, ihracatı 4'e katladık. 80 yılda 6 bin km bölünmüş yol yapan Türkiye, AK Parti iktidarı bu yolu 25 bin 197 kilometreye çıkardı. 14 yılda 346 kilometre tünel yapan bir Türkiye haline geldik. SAdece bu sene 1000 kilometreye yakın bölünmüş yol yaptık. 82 kilometre tünel bitirdik. Bu yıl bitirdiğimiz tünel uzunluğu 80 yılda Türkiye'de yapılabilen tünellerin uzunluğunu geçti. Bütün bunlar 79 milyon milletimizin duası ve desteği ile oldu. 1946'dan 2016'ya kadar bu ülkede 47 hükümet değişti. Normal şartlarda 17 tane olması lazım. AK Parti iktidarında 3 tane darbe girişimi oldu. Koalisyon hükümeti olmasaydık ne olurdu. Siz 15 Temmuz'da darbecilere darbe yaptınız. Bu tünel 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasını yaşatacaktır. Bugün bu tüneli açmış olmaktan bahtiyarım. Bu eserlerin kazandırılmasında gösterdiği liderlik için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize kazadırdığımız her eser milletimizin huzuru için bir yatırımdır. Evelallah sizlerin desteği arkamızda olduğu müddetçe delemeyeceğimiz tünel yok. Tıpkı burada olduğu gibi. 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı destan bizim yolumuzu aydınlattı. Onlar bölmeye çalıştıkça biz beraber olduk. Hiçbir güç bu aziz milleti terörle dize getiremeyecek. Yaşadığımız acıları elbette unutmayacağız ama derslerimizle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.
"ÇANKIRI - Kastamonu ARASI MESAFE KISALIYOR"
17 kilometrelik dağ yolundan 40 dakikayı bulan mesafeyi 5 dakikada geçeceksiniz. İki tane tünel var. Gidiş ve geliş. Bu tünellerle Çankırı Kastamonu arası mesafe kısalıyor. Bu projenin hayata geçmesi ile birlikte 8 milyon litre yakıttan tasarruf sağlayacağız. Böyle memleketin ekonomisine yılda 40 milyon katkı sağlayacağız. Burası sadece Kastamonu'ya değil orta karadeniz sahil şeridine de hizmet ediyor. Ben bu tünel yapılmadan önce Ilgaz dağında kaldım. Onun için sıkıntısını bilirim. Dünürümüz Mehmet Bey'e kız istemeye gittiğimizde Ilgaz dağında kaldık. Orada kararını verdim. Bu tünel yapılmalı. O dönemde müdür olan Cahit bey ve ekibi yoğun bir çalışmayı başlattık ve Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal beyin takibi ile bugün bu proje açılıyor. Taş üstüne taş koyan emeği olan herkesten Allah razı olsun.Bu tünelle birlikte Kastamonu ve Çankırı ekonomisi canlanacak. Laf üstüne laf koyanlar var taş üstüne taş koyanlar var. Millet herkese layık olduğu görevi veriyor. Bazılarına konuşma görevi veriyor. iktidara da icraat yapanları koyuyor. Ülkemiz, milletimiz için bu tünel hayırlı olsun."
ERDOĞAN'IN KONUŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli açılış törenine İstanbul'dan canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan'ın katılacağından haberi olmayan açılış törenine katılan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantı ile katıldığı açılış töreninde, "2023 hedeflerimize adım adım ilerliyoruz" dedi. Şimdi size bir müjde daha veriyorum. OECD ülkeleri içinde Türkiye orta gelirli ülkelerden yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçti.
HÜRRİYET
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