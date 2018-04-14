Tarihi başarı! Daçka Avrupa şampiyonu!
7Days Eurocup’ta final serisinde Lokomotiv Kuban’ı konuk eden Darüşşafaka, rakibini ikinci maçta da devirerek Eurocup’ta şampiyon oldu. Daçka karşılaşmayı 67-59 kazanarak üç maçlık seride durumu 2-0 yaptı ve kupayı Türkiye’ye getirdi. Daçka ilk maçı deplasmanda 81-78’lik skorla kazanmıştı. Karşılaşmanın en skoreri Darüşşafaka'da 28 sayı ile yıldızlaşan Wilbekin oldu. Kuban'da ise Ragland 18 sayı ile takımına katkıda bulundu. Wilbekin ayrıca final serisinin MVP’si (en değerli oyuncu) oldu.
Daçka, böylece önümüzdeki sezon THY Euroleague'de yer almaya da hak kazandı. Statü gereği Eurocup’ı şampiyon olarak tamamlayan ekipler bir sonraki sezonda bir numaralı kupaya katılmaya hak kazanıyor. Böylece 2018-2019 sezonunda THY Euroleague’de Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’le birlikte Darüşşafaka da mücadele edecek.
8. Avrupa zaferi!
Öte yandan bu başarı ile birlikte basketbolda Türkiye’ye 8. Avrupa kupası gelmiş oldu. Türkiye’den basketbolda daha önce erkeklerde Galatasaray, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Fenerbahçe Doğuş 1 kez, kadınlarda ise Galatasaray 2 ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez Avrupa'da şampiyonluk yaşadı. Türk takımlarının Avrupa kupalarında aldığı şampiyonluklar şöyle:
Anadolu Efes – Koraç Kupası (1995-1996)
Galatasaray – Kadınlar Eurocup (2008-2009)
Beşiktaş Milangaz – FIBA Eurochallenge (2011-2012)
Galatasaray – Kadınlar Euroleague (2014-2015)
Galatasaray Odeabank – Eurocup (2015-2016)
Yakın Doğu Üniversitesi – Kadınlar Eurocup (2016-2017)
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı – Euroleague (2016-2017)
Karşılaşmaya iki takım da savunmayı iyi kontrol ederek başlarken, ilk 4 dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra Wilbekin ve Sant-Ross ile art arda üçlükler bulan Darüşşafaka, 10-9 öne geçti. Son bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Daçka Wilbekin'in son saniye atıştan bulduğu basketle periyodu 21-17 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Wilbekin üst üste 6 sayı ile farkı açan Darüşşafaka, skoru 27-21'e getirdi. Hücumda toparlanan Kuban, Qvale'in art arda bulduğu 4 sayıyla 27-25 yaptı. Kulagin ve Qvale, sayılar bulmaya devam eden Rus ekibi, periyodun bitimine 46 saniye skoru 33-33'e getirdi. Son anlarda Wilbekin ve Kartal ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Daçka, devreye 39-33 önde girdi.
Üçüncü periyoda savunmada rakibini durdurarak başlayan Darüşşafaka, hücumda Johnson, Furkan ve Cummings’in basketleri farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Daha sonra Lokomotiv Kuban, Ragland'un basketleri ile farkı kapatmaya çalışsa da Daçka, Wilbekin'in basketleri ile periyodu 55-45 üstün tamamladı.
Son periyotta iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlandı. Üst üste Babb ve Collins ile basketler bulan Kuban farkı 5'e indirdi: 58-53. Kuban'ın geri dönmesine izin vermeyen Darüşşafaka, parkeden skorla 67-59'luk skorla galip ayrıldı ve Eurocup'ta şampiyon oldu.
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