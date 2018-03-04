Tarihi bir mücadele: Trabzonspor - Beşiktaş
Fikstür'de önemli değişikliklere neden olabilen Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde Fikret Orman, takım moral verdi.
Başkan, Trabzonspor karşılaşması öncesinde Nevzat Demir Tesisleri’nde takıma özgüven aşıladı. Orman, “Şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda Trabzon oldukça kritik bir deplasman... Galibiyet serisine devam edip şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atacağız” dedi
Orman, “Futbolda dün yok. Önümüzde çok kritik maçlar var. Ligdeki tek hedefimiz şampiyonluk üzerine kurulu. Her şey bizim elimizde. Geriye değil sadece önünüze bakın. Tek tek tüm maçları geçerek yine şampiyon olacağız. Bu hedefimiz doğrultusunda Trabzon oldukça kritik bir deplasman... Galibiyet serisine devam edip şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atacağız” ifadelerini kullandı.
‘Tüm gücümüzle arkanızdayız’
Orman, yönetim olarak kendilerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirdiklerini belirterek, “Tüm gücümüzle sizin arkanızdayız. Ligde üst üste üçüncü şampiyonluk için size inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
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