Tarihi buluşma gerçekleşti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, balistik füze denemeleri nedeniyle birçok kez karşı karşıya geldiği Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.
Yakın tarihin en çok beklenen, en sıradışı olarak görülen zirve gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un yaklaşık 40 dakika baş başa görüştü. İki lider daha sonra heyetlerarası görüşmeye ve ardından da çalışma yemeğine geçti. En önemli gündem maddesi nükleer silahsızlanma olan zirveyle ilgili son açıklama Trump'tan geldi: "Çok başarılıydı, imzalara geçiyoruz..."
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un zirvesi gerçekleşti.
Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump, "Başarılı bir görüşme olacak. Büyük bir şeref duyuyorum. Harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok." dedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da "Burada olmak çok güzel. Geçmişteki önyargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu engelleri aştık ve bugün buradayız." dedi.
40 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER
İki lider açıklamadan sonra baş başa bir görüşme yaptı. Trump ve Kim'in dışında sadece tercümanların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Bu görüşme sonrası gerçekleşen heyetler arası görüşme öncesi iki lider kameralar karşısında kısa açıklamalarda bulundular.
Trump, "Baş başa görüşmek çok iyiydi. Zirve çok çok iyi gidiyor; iki ülke arasındaki ilişki harika." derken, bazı sorunların beraber çalışılarak çözüleceğini, meselelerin birlikte ele alınacağını vurguladı ve Kuzey Kore ile birlikte çalışmayı beklediklerini dile getirdi.
Tercümanı aracılığıyla, "Birçok insan bunun bir tür bilim kurgu filminden bölüm olduğunu düşünecek... Buraya açık fikirlerle geldik" diyen Kim Jong-un ise, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılıp arındırılmayacağına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına yanıt vermedi.
Heyetler arası görüşme yaklaşık 2 saat sürdü ve ardından çalışma yemeğine geçildi. Çalışma yemeğinin sona ermesiyle de Trump'tan açıklama geldi: "Hayal ettiğimizden çok daha başarılı bir görüşme oldu, şimdi imzalara geçiyoruz..."
TRUMP'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Zirvenin sonunda Trump'ın Singapur'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının karşısına çıkması ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.
Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." değerlendirmesini yapmıştı.
Trump -Kim zirvesinin en önemli gündem maddesi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması. ABD tarafı, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını sona erdirmesini talep ediyor.
Kuzey Kore'nin ise Pakistan modeli üzerinde ısrarcı olacağı söyleniyor. Pyonyang, aynı Pakistan gibi nükleer güç olarak kabul edilmeyi hedefliyor. Hatta nükleer silahlarının bir bölümünü elinde tutmayı istiyor. Bu talep karşısında tarafların bir formül geliştirilebileceği konuşuluyor. Bu formüle göre Kuzey Kore kıtalararası balistik füze programını durdurabilir.
Ancak Washington, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeleri ellinde tutmasına izin verebilir. Böylesi bir formülün ABD'nin müttefikleri Japonya ve Güney Kore'yi rahatsız edeceğine dikkat çekiliyor.
NTV
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