Tarihi fabrika yanıyor!
İstanbul Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasından dumanlar yükseliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin gittiği öğrenildi.
İstanbul Beykoz'da bulunan kundura fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yoğun dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı.
Olay yerine Kavacık, Beykoz ve Kavacık'tan ekipler olay yerine intikal etti. Şu an itfaiye ekipleri yangına müdahale ediliyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor.
HÜRRİYET
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