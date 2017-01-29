Tarihi Federer-Nadal maçını Federer kazandı
Dünyanın yakından izlediği nefes kesen mücadelenin sonucu belli oldu.
Tenisin efsaneleri 35 yaşındaki Roger Federer ile 30 yaşındaki Rafael Nadal arasındaki inanılmaz maç nefes kesti. Sporseverlerin uzun süredir hayalini kurduğu ve büyük çekişme içinde geçen maçı Roger Federer 3-2 kazandı. Federer'in 18 grand slam zaferini kazandığı maç yaklaşık 4 saat sürdü.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. Tenisin efsaneleri 30 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal ile 35 yaşındaki İsviçreli raket Roger Federer arasındaki maç saat 11.30'da başladı, yaklaşık 4 saat sürdü. Müthiş maçı kazanan isim 3-2 ile tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer oldu. Avusturalya Açık'ta 100. maçını oynayan ve 5. Avusturlya Açık kupasını alan Federer 18. grand slam zaferine ulaşarak kendisinde bulunan rekoru hem de 35 yaşında geliştirdi.
NADAL: ROGER BENDEN BİRAZ DAHA FAZLA HAK ETTİ
Nadal, Federer'in sakatlıktan gelip şampiyon olmasının büyük başarı olduğunu vurgu yaptı, "Roger inanılmaz bir şey yaptı. Emeğinin karşılığını aldığın için de senin için çok mutluyum. Kişisel olarak çok iyi bir ay geçti. İlk kez kariyerimde tam 1 ayı Avustralya'da geçirdim. Buraya gelebilmek için çok mücadele ettim, çok savaştım. Bence Roger benden biraz daha fazla hak etti. Denemeye devam edeceğim. Bütün bir sezon tüm kupaları kaldırmak için denemeye devam edeceğim" dedi.
FEDERER: BERABERLİK OLSA KABUL EDERDİM
Federer maç sonu konuşmasında "Ben de onu tebrik ediyorum. Mükemmel bir geri dönüş yaptı. Bu gece beraberlik olsa ben bunu kabul ederdim. Zor bir rakip vardı. Rafael Nadal. Zor, farklı bir 6 aydı oldu. Rafa'nın takımına da teşekkür ediyorum" dedi.
1 SET: FEDERER HIZLI BAŞLADI
Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer 34 dakika süren ilk seti 6-4'le aldı.
2. SET: NADAL EŞİTLİĞİ YAKALADI
Nadal 2. sete hızlı başladı, 2. oyunda servis kırdı. Büyük çekişmeye sahne olan 3. oyunu alan isim Nadal oldu. Rafael Nadal 4. oyunda da servis kırdı. Roger Federer 5. oyunda servis kırdı ardından kendi servisine tutundu. Nadal 7. oyunu hızlı bitirdi, 8. oyunu Federer aldı. Rafael Nadal 9. oyunda fırtına gibi esti. Nadal 42 dakika süren 2. seti 6-3'le alarak maçta durumu 1-1'e getirdi.
3. SET: FEDERER FIRTINA GİBİ ESTİ
3. sete hızlı giren isim Roger Federer oldu. Federer 2. oyunda servis kırdı. Federer 41 dakika süren 3. seti 6-1'le aldı.
4. SET: NADAL GERİ DÖNDÜ
Nadal servis kırdığı 4. seti 6-3 kazanarak maça denge getirdi. Maçta durum 2-2'ye geldi. Kazanan son sette belli olacak.
5. SET: FİNALE GELİNDİ-İNANILMAZ ANLAR...
5. sete Nadal servis kırarak başladı. 6. oyunda bu kez Federer servis kırdı, durumu 3-3'e getirdi. Kendi servisine de tutunan Federer, müthiş bir düellonun yaşandığı 8. oyunda servis kırarak durumu 5-3'e getirdi. Federer maçı 6-3'le aldı.
SPORSEVERLER MERAKLA BEKLİYORDU
Kariyerinde 17 grand-slam zaferi bulunan Federer ile 14 grand slam şampiyonluğu yaşayan Nadal arasındaki ezeli rekabet, final turunda uzun zamandır yaşanmadı. Tenisseverler uzun süredir, sakatlıklarla boğuşan, dönem dönem yaşa bağlı performans sıkıntıları yaşayan Federer ve Nadal arasındaki maçın hayalini kuruyordu. Erkeklerde dünya 1 numarası Murray, 2 numarası Djokovic, 3 numarası Raonic'in, kadınlarda dünya 1 numarası Kerber'in elendiği turnuvada müthiş dörtlü Serena ve Venus Williams kardeşler ile Federer ve Nadal adeta fırtına gibi esmiş ve finale yükselmişti. Serena Williams dün kardeşi Venus Williams'ı yenerek şampiyon oldu. Tenisin 'Ekselansları' olarak anılan yaşayan efsanesi 35 yaşındaki Roger Federer, ezeli rakibi, bir diğer efsane Nadal ile finalde karşılaştı.
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