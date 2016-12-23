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Tarihi Galata Köprüsü artık yerinde değil

Tarihi Galata Köprüsü artık yerinde değil.18859
  • Giriş : 23.12.2016 / 18:27:00

Ayvansaray-Hasköy arasında bulunan ve 4 yıldır atıl durumda olan Eski Galata Köprüsü yerinden kaldırıldı.

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İstanbul Haliç'te bulunan Eski Galata Köprüsü yıllar sonra İstanbul'a veda etti. 4 yıldır atıl durumda bulunan ve tarih boyunca ciddi hasarlar gören köprü artık yerinde değil.

Haliç'teki su sirkülasyonu engellediği için ortada bulunan bölümü açılmış bir vaziyette yıllardır bekleyen eski Galata Köprüsü'nün yüzer dubaları römorkörlerle çekilerek Haliç'ten çıkarıldı.

Böylece bir çok İstanbullunun anılarında yer alan tarihi Galata Köprüsü, İstanbul'a da veda etmiş oldu. Tarihi köprünün tamir için tersaneye götürüldüğü belirtildi. Tamirattan sonra köprünün nasıl değerlendirileceği ise henüz belli değil.

1992 YILINDA ÇIKAN YANGINDA AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ

16 Mayıs 1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, yapılan onarımların ardından Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti.

E-5 karayolunun geçtiği Haliç Köprüsü'nün onarımı sırasında trafik sıkışıklığına çözüm olması için 2002 yılında tekrar hizmete açılmış ve faydalı olmuştu.

Ancak Eski Galata köprüsü yolcu vapurlarının Eyüp'e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu önleyerek Haliç'in temizlenmesi çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle 7 Ekim 2012 yılında tekrar yaya ve araç trafiğine kapatılmış, sökülerek yerinden kaldırılacağı açıklanmıştı.

VEDA ETTİ

Bu açıklamanın üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından o tarihten bu yana orta bölümünde bulunan üç duba sökülüp gerideki dubalara bağlı bir şekilde bekleyen Galata Köprüsü, Haliç'e veda etti.

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