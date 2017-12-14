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Tarihi karara İsrail'den tepki!

Tarihi karara İsrail'den tepki!.15569
  • Giriş : 14.12.2017 / 07:47:00

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı tarihi karara İsrail'den tepki gecikmedi.

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Sepet Beşik

İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı tanıması sonrası İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansının açıklamasına Netanyahu'dan tepki geldi.

Netanyahu, Zirve'de yayınlanan deklarasyonun kendilerini etkilemediğini öne sürdü. Netanyahu, birçok ülkenin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve büyükelçiliklerini buraya taşıyacaklarını" iddia etti.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıma kararı alınmasının ardından ilk kez konuşan Netanyahu, bu karara göndermede bulunarak, "Bu açıklamalar bizi etkileyemedi. Sonuçta gerçek kazanacak ve birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp büyükelçiliklerini bu şehre taşıyacak." dedi.

İsrail istihbarat örgütü Mossad elemanları onuruna Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen etkinlikte konuşan Netanyahu, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti olduğunu ve kendilerinin bu kutsal şehirde tüm inançlara ibadet özgürlüğü sunduklarını" ileri sürdü.

Netanyahu, "Filistinliler bu gerçeği kabul ederek aşırıcılık yerine barış için çalışsa iyi eder." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nde Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti ilan edilmişti. Ayrıca BM'ye sorumluluklarını üstlenmesi, Kudüs'ün yasal statüsünü teyit etmesi ve Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son vermesi çağrısı yapılmıştı.

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