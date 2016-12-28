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Tarihi ziyarette önemli mesaj!

Tarihi ziyarette önemli mesaj!.19278
  • Giriş : 28.12.2016 / 08:34:00

Japonya Başbakanı, Amerika Birleşik Devleri'ne ziyarette bulundu.

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Daha önce ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkesine gittiği Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Pearl Harbor'ı ziyaret etti.

Tarihi ziyaret sırasında açıklama yapan Abe, saldırıda hayatını kaybedenler için yapılan Arizona Anıtı'nda duygusal anlar yaşadı.

ABD'ye gösterdiği hoşgörü için teşekkür de eden Abe, "Savaş dehşet verici bir şey. Bunu bir daha asla tekrarlamamalıyız. Japon halkı bu konuda yeminlidir" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama da Abe'nin gezisinin 'tarihi' olduğuna dikkat çekti. Barack Obama, Japonya ile yaşadıklarının, savaşın en derin yaralarının dostluğun ve kalıcı barışın yolunu aöabileceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Obama, ABD'nin Japonya ile İkinci Dünya Savaşı sonrası kurduğu ilişkinin Asya-Pasifik bölgesinde barışın temelini oluşturduğunu belirtti. ABD, Japonya'nın 7 Aralık 1941'de düzenlediği ve yaklaşık 2400 askerinin öldüğü Pearl Harbor saldırısı sonrası İkinci Dünya Savaşı'na girmişti.

Obama da Hiroşima'ya gitmişti

ABD Başkanı Barack Obama da bu yıl, ülkesinin 2. Dünya Savaşı sırasında 1945'te ilk atom bombasını attığı Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret etmişti. Görevdeyken Hiroşima'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Obama da kullanılan atom bombası için özür dilememiş, 'hayatını kaybedenleri onurlandırmak' için kente gittiğini söylemişti.

ABD'nin Hiroşima'ya düzenlediği saldırıda yaklaşık 150 bin kişi ölmüş, ikinci atom bombasının Nagazaki'ye atılmasının ardından Japonya teslim olarak İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul etmişti.

BBC

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