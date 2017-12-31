Tarihin yaraları sarılıyor
Kapalıçarşı esnafının korkulu rüyası haline gelen su baskınları artık son buluyor. Kapalıçarşı'nın çatısında yapılan çalışmalarda artık sona gelindi.
Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi, 554 yıllık Kapalıçarşı’da yaklaşık 1.5 yıl önce başlayan restorasyonda sona yaklaşılıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre 3 aşamada gerçekleştirilecek restorasyonun çatı ve altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Daha önce su tankları, klimalar, çanak antenlerle adeta bir çöplüğü andıran Kapalıçarşı’nın çatısında artık kırmızı kiremitler var.
KİREMİTLERİN YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI
Tarihi Kapalıçarşı’da restorasyon 6 yıl süren proje hazırlığının ardından 14 Temmuz 2016’da düzenlenen bir törenle başladı. Çatı, altyapı ve güçlendirme olarak üç aşamayı içeren restorasyonda ilk olarak çatı kısmı ele alındı. 2012 yılında James Bond serisinin filmi “Skyfall” ın çekimlerine ev sahipliği yapan Kapalıçarşı’nın çatısının durumu çekimler sırasında gündeme gelmişti. O tarihlerde binanın çatısının ve içinin restorasyonunun yapılmasına karar verilmişti.
Yaklaşık 1.5 yıldır süren 7 aylık çalışmanın ardından Kapalıçarşı’nın çatısı kırmızı kiremitlerle örtüldü. Titizlikle yürütülen çalışmalarda önce eski kiremitler kaldırılmış, daha sonra çatı zemini aslına uygun bir şekilde düzeltildi. Su geçirmez çatı malzemesinin döşenmesinin ardından kiremitlerin döşenmesine başlandı. Çatıda şu anda kiremitlerin yüzde 80’lik kısmının döşendiği gözlenirken, çatının su depoları, çanak antenlerle dolu adeta çöplüğü andıran halinden eser kalmadığı görülüyor. Çatıda bulunan baz istasyonları için özel kulübeler yapılırken, daha önceden gelişigüzel döşenmiş kablolar da fiber optik kablolarla değiştirilerek özel kanallar içine alınacak.
Çalışmaların hızla tamamlanması için onlarca işçinin çatı üzerindeki yapılan yollardaki çalışması ise devam ediyor. 110 bin 868 metrekare bir alana sahip olan 45 bin metrekare kapalı alanı bulunan tarihi Kapalıçarşı’yı her gün 300 ile 500 bin kişi ziyaret ediyor.
‘3 AYDA TAMAM’
Kapalıçarşı’nın restorasyonunda inceleme yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çatı ve altyapı çalışmalarıyla Kapalıçarşı’yı artık 100 yıl su basmayacak. Osmanlı döneminden kalan ve dışardan müdahaleler sonucu tahrip olan su drenaj kanallarını içerden adeta anjiyo yapar gibi açıp onarıp kaplayarak tamir ediyoruz. Çalışmalar 3 ay içinde tamamlanacak” dedi. Öte yandan Kapalıçarşı’nın merkezi bir şekilde ısıtılıp soğutulması için hazırlanan projenin Bilim Kurulu’ndan onay beklediğini söyleyen Demir, onayın gelmesiyle klima dış aparatlarının da çatıdan kaldırılacağını belirtti.
HABERTÜRK
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