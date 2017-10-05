Tarihte bir ilk! Suudi Kral, Rusya'ya gitti!
Tarihte bir ilk yaşandı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Suudi Kralı ziyareti sırasında birçok ticari anlaşmaya imza atacak.
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların toplam değerinin 3 milyar doları bulacağını açıkladı.
Novak, iki ülke arasındaki yatırımların artması için, aradaki bürokrasinin azaltılmasının yollarının da aranacağını söyledi.
Putin ve Kral Selman'ın, enerji projelerini desteklemek üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım fonu kurmaları da bekleniyor.
Kral Selman'ın ziyareti, gelecek ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) zirvesinin öncesine denk geliyor.
Rusya ve Suudi Arabistan, OPEC'in en güçlü üyelerinden. OPEC ülkeleri geçen Aralık ayında düşen petrol fiyatları nedeniyle petrol üretimini kısma kararı almıştı.
Ziyaretin diğer öne çıkan konularının Suriye ve Yemen'deki son gelişmeler olması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın hava saldırılarıyla isyancı gruplara müdahalede bulunduğu Yemen, ülkede donanma üsleri bulunan Rusya için stratejik bir ülke.
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ziyareti 4 gün sürecek. Kral Selman'a 100 kadar Suudi iş adamı da eşlik ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı 2007'de ziyaret etmişti.
BBC
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