Tarık Akan'ın oğlu Barış, dünya evine girdi
16 Eylül'de hayata gözlerini yuman Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, düzenlenen sade bir nikah töreni ile bir süredir sevgili olduğu Asya Engin ile hayatını birleştirdi. İkilinin sade bir nikah töreni ile evlendiği belirtildi.
Beyoğlu Tarihi Pano Şarap Evi’nde gerçekleşen nikah töreninde çiftin nikah şahitliğini Ayfer Karataş, Ali Alper ve Hamiyet Akpınar üstlendi. Çiçeği burnunda çifti bu önemli gününde Tarık Akan’ın yakın dostu Rutkay Aziz, Aziz’in kızı ve damadı olan Doğa Rutkay – Kerimcan Kamal gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.
BABASININ SEVDİĞİ ŞARKILARI OKUDULAR
Barış Üregül – Asya Engin çifti nikah töreninde özel tasarım olan damatlık ve gelinlik giydi.
İkili gerçekleşen tören sonrası Tarık Akan’ın sevdiği şarkıları birlikte söyleyip dans etti.
Çift balayı için İtalya’ya gideceklerini açıkladılar.
SÖZCÜ
DİĞER HABERLER
Erhan Çelik ile Ece Erken aşk mı yaşıyor?
Gülben Ergen'le boşanan Erhan Çelik'in, Ece Erken'le aşk yaşadığı dedikoduları yayılıyor.
Kaan Boşnak konsere gittiği ilçede tutuklandı
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' müzik grubunun solisti Kaan Boşnak, Bandırma'da gözaltına alındı.
Demet Şener ile Kutluay mal paylaşıyor
11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'dan boşanma kararı alan Demet Şener'in istediği tazminat belli oldu.
Usta sanatçı Fatma Girik'ten kötü haber
Usta sinema sanatçısı Fatma Girik'ten sevenlerini üzecek bir haber geldi.
Çıkan yangında Arda Kural'ın ayakları yandı
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural'ın şanssızlık peşini bırakmıyor.
Asena, Caner'in haberini sunmak istemedi
Asena Atalay, yeni bir evlilik yapan eski eşinin haberini sunmak istemedi.