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Tarık Akan'ın oğlu Barış, dünya evine girdi

Tarık Akan'ın oğlu Barış, dünya evine girdi.18896
  • Giriş : 15.01.2017 / 09:39:00

Geçen sene Eylül ayı içerisinde hayatını kaybeden Tarık Akan'ın oğlu evlendi.

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16 Eylül'de hayata gözlerini yuman Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, düzenlenen sade bir nikah töreni ile bir süredir sevgili olduğu Asya Engin ile hayatını birleştirdi. İkilinin sade bir nikah töreni ile evlendiği belirtildi.

Beyoğlu Tarihi Pano Şarap Evi’nde gerçekleşen nikah töreninde çiftin nikah şahitliğini Ayfer Karataş, Ali Alper ve Hamiyet Akpınar üstlendi. Çiçeği burnunda çifti bu önemli gününde Tarık Akan’ın yakın dostu Rutkay Aziz, Aziz’in kızı ve damadı olan Doğa Rutkay – Kerimcan Kamal gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

BABASININ SEVDİĞİ ŞARKILARI OKUDULAR

Barış Üregül – Asya Engin çifti nikah töreninde özel tasarım olan damatlık ve gelinlik giydi.

İkili gerçekleşen tören sonrası Tarık Akan’ın sevdiği şarkıları birlikte söyleyip dans etti.

Çift balayı için İtalya’ya gideceklerini açıkladılar.

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