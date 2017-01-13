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Tarım Bakanı'ndan 'ekmeğe zam' açıklaması

Tarım Bakanı'ndan 'ekmeğe zam' açıklaması.16224
  • Giriş : 13.01.2017 / 12:28:00

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek zammına ilişkin açıklama yaptı.

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Geçtiğimiz hafta gündeme gelen, un fiyatlarındaki artış ve ekmek zammı ile ilgili açıklama Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. Çelik 'Ekmek ve un fiyatlarına artış gerektirecek bir durum yok' dedi.

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