Tarımda vahşi sulama büyük israf

Giriş : 03.07.2017 / 10:44:00

Türk tarımının geleceği ve toprakların verimliliği için tarımda vahşi sulama sistemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, “Su sonsuz bir kaynak değildir, kıymetini bilelim” çağrısında bulundu.