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Tarkan annesine seslendi: İçin rahat olsun anam

Tarkan annesine seslendi: İçin rahat olsun anam.23846
  • Giriş : 10.09.2017 / 08:58:00

Tarkan Harbiye konserlerine devam ediyor. Megastar, dinleyenlerine yine eşsiz bir akşam yaşattı.

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Sepet Beşik

Ünlü şarkıcı Tarkan, sahnede terlediğini gören annesine samimi bir çağrıda bulundu.

Tarkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenlerini coşturdu. Konserini en önde izleyen annesi Neşe Tevetoğlu’na seslenen Megastar, “Anneciğim, canım annem. Beni buruk  izliyorsun. Sahnede ter döktükçe, ‘Ah evladım!’ diyorsun içinden değil mi? O heyecandan, içimdeki enerji patlamasından” dedi.

“Senin için rahat olsun” diyerek sözlerine devam eden Tarkan, “Sevgili eşim de burada, sizi çok seviyorum” şeklinde konuştu. İrem Derici’ye de takılmadan edemeyen sanatçı, “Senin sesini, o çılgın hallerini, her şeyini seviyoruz” dediği sırada Derici, “Bana havlunu at” diye bağırdı. Tarkan, popçuyu kırmayarak     havlusunu attı.

‘Çeşme çok pahalı’

İlk kez Tarkan’ın konserine geldiğini söyleyen Bergüzar Korel, yaz tatilinin güzel geçtiğinisöyledi. Çeşme’nin
pahalılığından yakınan oyuncu, “Adım başı para olmuş. Hele ki Alaçatı feci halde... Bu yıl Afrika ve İspanya’ya gittim, harcadığım parayı Çeşme’yle kıyaslayamam” açıklamasını yaptı. 

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