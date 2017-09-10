Tarkan annesine seslendi: İçin rahat olsun anam
Ünlü şarkıcı Tarkan, sahnede terlediğini gören annesine samimi bir çağrıda bulundu.
Tarkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenlerini coşturdu. Konserini en önde izleyen annesi Neşe Tevetoğlu’na seslenen Megastar, “Anneciğim, canım annem. Beni buruk izliyorsun. Sahnede ter döktükçe, ‘Ah evladım!’ diyorsun içinden değil mi? O heyecandan, içimdeki enerji patlamasından” dedi.
“Senin için rahat olsun” diyerek sözlerine devam eden Tarkan, “Sevgili eşim de burada, sizi çok seviyorum” şeklinde konuştu. İrem Derici’ye de takılmadan edemeyen sanatçı, “Senin sesini, o çılgın hallerini, her şeyini seviyoruz” dediği sırada Derici, “Bana havlunu at” diye bağırdı. Tarkan, popçuyu kırmayarak havlusunu attı.
‘Çeşme çok pahalı’
İlk kez Tarkan’ın konserine geldiğini söyleyen Bergüzar Korel, yaz tatilinin güzel geçtiğinisöyledi. Çeşme’nin
pahalılığından yakınan oyuncu, “Adım başı para olmuş. Hele ki Alaçatı feci halde... Bu yıl Afrika ve İspanya’ya gittim, harcadığım parayı Çeşme’yle kıyaslayamam” açıklamasını yaptı.
Milliyet
DİĞER HABERLER
Alişan ile Eda Erol'un ayrılık nedeni belli oldu
Ünlü şarkıcı Alişan ile Eda Erol'un ayrılık nedeni belli oldu.
Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşandı
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu eşi Merve Boluğur boşandı.
Kardeşinin ayrılığı Esra Erol'un reytingini vurdu
Eda Erol ile Alişan'ın ayrılığı sunucu Esra Erol'un reytingini vurdu.
Ali Poyrazoğlu açıkladı! Ses telleri yanmış
Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, Bülent Kayabaş ile ilgili açıklama yaptı.
Ferhat Göçer, Sağlık Bakanlığı'na danışman oldu
Şarkıcı Ferhat Göçer, Sağlık Bakanlığı bünyesinden danışman olarak görevlendirildi.
Özcan Deniz 20 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor
Özcan Deniz ve kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Şeyda Aktan, evlilik kararı aldı.