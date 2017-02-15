Tarkan'ın eşiyle pozu sosyal medyayı salladı
Geçen sene Almanya'da tanıştığı Pınar Dilek ile evlenen Tarkan Tevetoğlu'nun 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf olay yarattı. Tarkan'ın eşiyle çekilen fotoğrafı büyük beğeni topladı.
9 ayı geride bırakan çift, sarılarak çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Sevgililer gününüz kutlu olsun:)" notuyla paylaştı. Megastar'ın bu romantik paylaşımı takipçileri tarafından da büyük beğeni topladı.
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