Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Magazin basınına bomba gibi düşen haberle ilgili gelişme yaşandı. 2016 yılında Pınar Tevetoğlu ile evlenen Tarkan'ın bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu iddia edildi.
Magazin dünyasının tüm haberlerini bildiren Onur Akay, “Aldığım duyumlara göre Tarkan’ın kızı oluyor" dedi.
Ünlü isim Onur Akay, Megastar Tarkan’ın kızı olacağını iddia etti. Akay, baba olacağını sosyal medyadan duyuran Tarkan’la ilgili iddialarda bulundu. Twitter adresinden yaptığı paylaşımla Tarkan’ın bebeğinin cinsiyetini açıklayan Akay, Beren Saat’in hamile olduğu yönündeki iddiaları ise yalanladı.
ABD’de evi olmasına rağmen, Miami’de dünyaca ünlü starların yaşadığı Palm Island’da 300 bin dolara bir yıllık villa kiralayan Megastar Tarkan’ın eşinin, doğumu orada gerçekleştireceği iddia edilmişti. Ancak Onur Akay, Tarkan’ın eşinin Almanya’da doğum yapacağını öne sürdü.
TRT
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