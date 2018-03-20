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Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.19472
  • Giriş : 20.03.2018 / 14:39:00

Mutlu bir evlilik yaşayan Megastar Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

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Sepet Beşik

2016 yılında Pınar Dilek ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden baba olacağını müjdeleyen Tarkan kız babası olacak.

TRT

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