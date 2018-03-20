Tarkan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
2016 yılında Pınar Dilek ile nikah masasına oturan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden baba olacağını müjdeleyen Tarkan kız babası olacak.
TRT
DİĞER HABERLER
Yıldırım Bekçi, genç öğrencisiyle evlendi
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Yıldırım Bekçi evlendi.
Caner'le Şükran'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Mina'nın ailesi çelenk yerine bağış istedi
Uçak kazasında can veren Mina'nın ailesi çelenk yerine bağış istedi.
Metin Hara, Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı
Ünlü yazar Metin Hara, sevgilisi Adriana Lima'nın ailesiyle tanıştı.
Serenay Aktaş ile Kenan Acar Yunanistan'da
Aynı dizide rol alan Serenay Aktaş ile Kenan Acar Yunanistan'a gitti.
Türk dizilerini kim yasaklattı?
Orta Doğu'da Türk dizilerine karşı bir ambargo yürütülüyor. Bunun sebebinin prens Selman olduğu iddi