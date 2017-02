Tarkan sevenlerine New York konserine gitme fırsatı

Türkiye’nin popüler müzik uygulamalarından fizy, kullanıcıları için özel bir yarışmaya imza atarak birçok insanın hayalini süsleyen Tarkan’ın ABD konserine 9 kişiyi sevdikleri bir kişiyle davet ediyor. Yarışmanın kazananları New York’ta 3 Mart tarihinde düzenlenecek Turkcell sponsorluğundaki Tarkan konserine gitmeye hak kazanırken aynı zamanda Megastar Tarkan ile tanışma fırsatı bulacak.Tarkan’ın Mart ayında ABD’de vereceği konserlerin sponsoru olan Turkcell, müzik platformu fizy kullanıcılarına ayrıcalıklı bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen yarışma ile fizy, kullanıcıları arasından 9 şanslı çift Tarkan’ın 3 Mart tarihinde New York’ta vereceği konser heyecanını yerinde yaşayacak. Ayrıca çoğu kişinin hayali olan Megastar Tarkan ile tanışıp sohbet edebilecek. Bunun için fizy uygulamasına girerek #fizy ve #TarkanLiveUs etiketleriyle sevilen bir Tarkan şarkısının paylaşıldığı tweet ile yine aynı etiketleri kullanarak “Neden Tarkan konserine ben gitmeliyim?” sorusuna yanıt veren ikinci bir tweet atılması yeterli olacak.19 Şubat’ta sona erecek yarışmanın sonucunda jürinin belirleyeceği 9 kişi, ABD gezisi ve Tarkan’ın 3 Mart’ta gerçekleştireceği New York konseri için çift kişilik davetiye kazanacak. Talihli çiftlerin yolculuğu 2 Mart’ta İstanbul ’dan başlayarak 3 Mart’taki eşsiz konsere katılımları ve Tarkan ile tanışmaları sonrasında 5 Mart’ta İstanbul ’a dönüş ile sona erecek.