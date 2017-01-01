Tarkan yeni yılı Almanya'daki evinde karşıladı
Tarkan yılbaşı gecesini ailesi ile birlikte geçirdi. Eşi ile ailesini buluşturan Tarkan, geceden bir kareyi de takipçileri ile paylaştı.
Tarkan'ın yılbaşı gecesinden önce Almanya'da bulunan evine gittiği öğrenildi.
Takvim'de yayınlanan habere göre Sanat ve sosyetenin pek çok ismi yılbaşını kaçış olarak görüp soluğu ailelerinden uzakta yurt dışında alırken Tarkan farkını yine konuşturdu. 2016 Mayıs'ında hayatını Pınar Tevetoğlu'yla birleştiren Megastar, eşiyle ilk yılbaşını Almanya'daki evinde tüm ailesiyle birlikte geçirdi. Özel günlerde sevdikleriyle birlikte olmaya özen gösteren ünlü sanatçı, 2017'yi karşılarken de hem kendi hem de eşinin ailesinin bir araya geleceği özel bir parti organize etti.
YEMEKLER GELİNİN ELİNDEN...
Ünlü sanatçı, Köln şehri yakınlarında 3 milyon TL'ye satın aldığı villasında bir araya gelen ailesine bir de sürpriz yaptı. Megastar, geçtiğimiz yıl müzik listelerine damgasını vuran 'Ahde Vefa' albümündeki en sevilen Türk Sanat Müziği parçalarını yılbaşı gecesi misafirleri için seslendirdi. Tarkan'ın söylediği şarkılarla 2017'ye eğlenerek giren Tevetoğlu Ailesi ile Dilek Ailesi'nin üyeleri Megastar'ın eşi Pınar Hanım'ın elinden çıkan lezzetlerle de adeta şölen yaşadı. Annesi Elazığlı, babası ise Şanlıurfalı olan Pınar Tevetoğlu, yılbaşı gecesi her iki yörenin mutfağına özgü yemekler pişirdi. Tarkan'ın ailesine gösterdiği bu ilgi ise "O, tüm Türkiye'nin Megastar'ı olduğu kadar evinin de starı" yorumları yaptırdı
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