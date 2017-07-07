Facebook Twitter Rss

Tartışma yaratan Pepe'nin olay sağlık raporu

Tartışma yaratan Pepe'nin olay sağlık raporu.15477
  • Giriş : 07.07.2017 / 15:39:00

Beşiktaş'ın yeni transferi tecrübeli futbolcu Pepe, sağlık kontrolünden geçirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Gelmesi olay yaratan tecrübeli golcü sağlık kontrolünden geçti. Pepe'nin fit görüntüsü ile ilgili kulübün doktorundan açıklama geldi.   

Tam 10 yıl formasını giydiği ve kazanmadık kupa bırakmadığı Real Madrid’den ayrılarak Beşiktaş’a imza atan Portekizli yıldız Pepe’nin yaşı tartışma konusu oldu.

Sağlık kontrollerinden geçirilen 34 yaşındaki futbolcu hakkında en net değerlendirme ise Beşiktaş’ın doktorundan geldi.

HİÇBİR SIKINTISI YOK

Pepe’nin değerlerini kontrol eden Beşiktaş’ın doktoru Sarper Çetinkaya, Habertürk’e yaptığı açıklamada “Pepe'nin hiçbir sakatlığı yok. Konfederasyonlar Kupası yeni bittiği içinde de çok sağlam ve hazır geldi. Fizik olarak durumu süper… Yaşı sanki 34 değil 24. Kendine belli ki çok iyi bakmış. Zaten bakmasa bugüne kadar Real Madrid'de nasıl oynardı? Hiçbir sıkıntısı yok. Lige hazır bir şekilde girer” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan şampiyonluk balosunda Pepe transferi hakkında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş “Pepe ile söylenecek bir şey yok. Kariyeri, Futbol başarısı belli, oyuncu karakteri belli. Beşiktaş'ın gücünü arttıracaktır” yorumunu yaptı.

SÖZCÜ

Dursun Özbek'ten flaş Sneijder açıklaması

HDP'li Milletvekili Irmak'a 52,5 yıl hapis!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Juraj Kucka Trabzonspor'a imzayı attı!

Juraj Kucka Trabzonspor'a imzayı attı!

Slovak futbolcu Juraj Kuckai kendini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

Fenerbahçe Volkan'ın sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe Volkan'ın sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan Volkan Şen'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

 

Rıdvan Dilmen açıkladı: Aziz yıldırım gider

Rıdvan Dilmen açıkladı: Aziz yıldırım gider

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili açıklama yaptı.

Talisca'dan iddialara yanıt! İşte takımı

Talisca'dan iddialara yanıt! İşte takımı

Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca, ayrılık iddialarına cevap verdi.

 

Burak Yılmaz'a ceza! Tokatın bedeli ağır oldu

Burak Yılmaz'a ceza! Tokatın bedeli ağır oldu

Çin'de forma giyen Burak Yılmaz'a gelen ağır ceza moral bozdu.

Aziz Yıldırım hakkında flaş hapis istemi

Aziz Yıldırım hakkında flaş hapis istemi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında yeni bir iddianame düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya