Facebook Twitter Rss

Taşeron düzenlemesi için tarih verildi

Taşeron düzenlemesi için tarih verildi.14353
  • Giriş : 18.12.2017 / 09:11:00

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği taşeron düzenlemesi için tarih verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası çalışmaları hızlandırılan taşeron düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi.

Bakan Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin, "Yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak" dedi.

Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin, “Yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak” dedi.

Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2018 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

- “Yüzde 11.1’lik büyüme performansına ulaşarak, Çin’i ve Hindistan’ı geride bırakarak dünyanın 1’inci ekonomisi durumuna gelmiş durumdayız. İş gücümüz 1 milyon 128 bin kişi artarak 32 milyon 215 bin seviyesine ulaşmış durumda.

ASGARİ MUTABAKAT

- Kadınların iş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemiyle oranladığımızda 1 puan arttı. 10 milyon 470 bin kadın iş gücünde. Yine, kadın istihdam oranımızda da 1.1 puanlık bir artış söz konusu. Yüzde 29.4 oranıyla yaklaşık 500 binlik bir kadın istihdam artışı gerçekleştirmiş durumdayız.

TRT

İçişleri Bakanı'ndan belgeli yanıt!

Burak Yılmaz: Penaltı başka nasıl olur?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sanal para birimi Bitcoin'den bir rekor daha

Sanal para birimi Bitcoin'den bir rekor daha

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, 20 bin doların üzerine ulaştı.

Avrupa Birliği'nden dijital para kararı!

Avrupa Birliği'nden dijital para kararı!

Avrupa Birliği, dijital para birimi Bitcoin ile ilgili açıklama yaptı.

 

Merkez Bankası faiz artırdı

Merkez Bankası faiz artırdı

ABD Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası gözler Merkez Bankasına döndü.

Türkiye'den Filistin'e 10 milyon dolar hibe!

Türkiye'den Filistin'e 10 milyon dolar hibe!

Türkiye, Filistin'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek veriyor.

 

Müjde! Benzine zam geliyor!

Müjde! Benzine zam geliyor!

14 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor.

Bakan'dan büyüme açıklaması!

Bakan'dan büyüme açıklaması!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunuyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya