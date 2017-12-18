Taşeron düzenlemesi için tarih verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası çalışmaları hızlandırılan taşeron düzenlemesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi.
Bakan Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin, "Yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak" dedi.
Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin, “Yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak” dedi.
Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2018 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:
- “Yüzde 11.1’lik büyüme performansına ulaşarak, Çin’i ve Hindistan’ı geride bırakarak dünyanın 1’inci ekonomisi durumuna gelmiş durumdayız. İş gücümüz 1 milyon 128 bin kişi artarak 32 milyon 215 bin seviyesine ulaşmış durumda.
ASGARİ MUTABAKAT
- Kadınların iş gücüne katılım oranı geçen yılın aynı dönemiyle oranladığımızda 1 puan arttı. 10 milyon 470 bin kadın iş gücünde. Yine, kadın istihdam oranımızda da 1.1 puanlık bir artış söz konusu. Yüzde 29.4 oranıyla yaklaşık 500 binlik bir kadın istihdam artışı gerçekleştirmiş durumdayız.
TRT
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