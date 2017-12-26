Taşeron işçiler için açıklama geldi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dan taşeron işçilerin kadro başvurusunun 2 Ocak'ta başlayacağı ve izin, kıdem tazminatında hak kaybı yaşanmayacağı belirtildi.
4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018’den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak.
Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.
TRT
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