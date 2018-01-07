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Taşeron işçiler için 'çağrı merkezi' kolaylığı

Taşeron işçiler için 'çağrı merkezi' kolaylığı.18238
  • Giriş : 07.01.2018 / 15:31:00

Kadroya geçiş sürecinde, işçilerin aklına takılan soruları cevaplandırmak amacıyla çağrı merkezi kuruldu.

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Hak-İş Konfederasyonunca yapılan yazılı açıklamada, çAğrı merkezinin Genel Başkan Mahmut Arslan'ın talimatıyla kurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Ağrı merkezinde hukukçulardan oluşan uzman ekibimiz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemelerle ilgili işçilerin sorularını yanıtlayıp, olası bilgi kirliliğine engel olmaya çalışıyor. Uygulama kapsamında hukukçularımız, hafta içi 08.30-24.00 saatleri arasında 0 312 417 80 02 ve 0 312 418 48 72 numaralı telefonlardan çalışanların sorularını yanıtlayarak doğru bilgileri paylaşıyor."

"ARZUMUZ KİT'LERDEKİ TAŞERON İŞÇİLERİN DE KADROYA SAHİP OLMASI"

Açıklamada, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ın konuya ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

ÇAğrı merkezine yoğun bir ilgi olduğunu belirten Arslan, "Devletin kamu hizmetlerini artık kamu çalışanlarıyla yapacağını bildirmesi küresel kapitalizme karşı büyük bir meydan okumadır. Biz bu çalışmayı büyük bir reform olarak görüyoruz. Büyük fotoğrafı kaçırmamak gerekiyor. Büyük fotoğrafın içerisinde bazı eksiklikler var. Bizim arzu ettiğimiz şey KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin de bu kadrolara sahip olmasıdır. Hak-İş olarak bütün taşeronlar için yola çıktık. Bütün taşeronların sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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