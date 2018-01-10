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Taşeron işçiler için yarın son gün!

Taşeron işçiler için yarın son gün!.14353
  • Giriş : 10.01.2018 / 12:24:00

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçilerin başvuruları için yarın son gün.

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Büyüyen Beşik

Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçişlerin başladığı taşeron işçilerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Henüz başvuru yapmamış işçiler 12 Ocak'ta sonlanacak olan işlemleri tamamlamak zorunda.

Yoksa kadro düzenlemesinin kapsamında yer almalarına rağmen yarın mesai bitimine kadar başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak. "(Kadroya Geçme Başvurusu Son Gün Ne Zaman" diye merak eden işçiler dikkat! Hakkınız da yanabilir. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puanı alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan'a kadar kadroya geçirilecek.

Kadroya geçme başvurusu son gün ne zaman?, taşeron işçi son başvuru günü, kadroya geçiş nasıl olacak diye merak edenler aradığınız soruların cevabı burada. Taşeron işçilere kadro müjdesi verilmesinin ardından başvuru yapılması ve son günün 12 Ocak da olduğu vurgulanmıştı. Başvuru yapmayan işçiler için son 1 gün kaldı. 12 Ocak mesai bitimine kadar başvuru yapmayan işçilerin hakkı yanacak. Başvuru süresinin sona ermesinin ardından süreç, başvuruların incelenmesi, kesin  listelerin ilanı, sınav ve sınavda başarılı olanların kadroya alınması şeklinde  işleyecek. Tüm aşamaları tamamlayan taşeron işçiler 2 Nisan'a kadar topluca  kadrolara geçirilmiş olacak.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin  taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor.

Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık'ta yayımlanan 696 sayılı Kanun  Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya çıkan düzenleme kapsamında,  taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta  başlatıldı.

Yurdun dört bir yanında kadroya geçme şartlarını karşılayan binlerce  taşeron işçiyi ilgilendiren 10 günlük yasal başvuru süresi yarın sona erecek.  Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları  iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi  gerekecek. Kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen söz konusu süre  içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak.

TRT

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