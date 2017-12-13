Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, taşeron işçiler için yasanın bu sene tamamlanacağını ve Nisan ayına kadar geçişlerin de devam edeceğini belirtti.
Nacar, "Eğer yasa bu ay çıkarsa nisana kadar kadroya geçiş tamamlanacak. Ancak mevcut durumda güvenlik soruşturmaları 4-5 ayda tamamlanıyor. 850 bin taşeron eklenince soruşturmanın uzaması muhtemel" diye açıkladı. Peki taşeron işçiler ne kadar ikramiye alacak?...
Taşeron işçiler yıllardır kadtoya geçeceği günü iple çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta taşeron işçilere verilen kadro müjdesiyle ilgili hükümetin mesaisinin sürdüğü bilgisini verdi. Peki Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? gibi tüm merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz. Kadroya geçen işçiler için neler değişicek? Neler aynı kalacak? Bu konuda sizlere bir iyi birde kötü haberimiz var. İyi haberden başlarsak 52 günlük ikramiye alacaksınız. Taşeron işçiler ne kadar ikramiye alacak? kötü haber ise aynı ücretle devam edecek ve tayin hakkınız olmayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamalarıyla ayrıntıları ortaya çıkan düzenlemeye son şeklinin verilmesi için cuma günü Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla toplantı yapıldığını belirten Erhan Nacar, düzenlemenin ayrıntılarının ele alındığı toplantıda, sendikaların görüş ve önerilerinin de masaya yatırıldığını kaydetti. Nacar, düzenlemenin en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmesinin planlandığını, ilgili bakanların Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bu hafta tekrar bir araya gelmesinin kararlaştırıldığını söyledi.SGK Uzmanı Erhan Nacar, kadroya kavuşacak işçilerin mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken tayin haklarının bulunmayacağını söyledi. Nacar, "Buna karşın işçiler, sahip olacakları 52 günlük ikramiye sayesinde iki aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak" dedi. Bunun yanı sıra emekli olup da kamuda hala çalışmaya devam eden taşeron işçiler kadro imkanından faydalanamayacak.
SGK Uzmanı Erhan Nacar, "Eğer yasa bu ay çıkarsa nisana kadar kadroya geçiş tamamlanacak. Ancak mevcut durumda güvenlik soruşturmaları 4-5 ayda tamamlanıyor. 850 bin taşeron eklenince soruşturmanın uzaması muhtemel" diye konuştu. Ayrıca, ikincil düzenlemelerin hazırlanması ve yayınlanmasının da zaman alabileceğini belirten Nacar, belediyelerdeki taşeronların kadroya geçişinin nasıl olacağını açıkladı.
Belediyelerde görevli 400 bin taşeron işçinin kadroya geçeceği açıklansa da temizlik görevlilerinden güvenlik görevlilerine kadar çoğu taşeron işçinin kadroya kendilerinin alınıp alınmayacağını, sürecin nasıl olacağını merak ettiğini belirten Nacar, “Devletteki taşeron işçilere kadro müjdesi geçen hafta geldi. Buna rağmen belediyedekiler başta olmak üzere, birçok kurumda çalışan taşeronun kafası karışık. Ama açıklama net” ifadelerini kullandı. Telaşa gerek olmadığını, kadroların verileceğini ifade eden Nacar, “Türkiye genelinde belediyelerde 100 bin kadrolu işçi var. Şimdi buna 400 bin daha eklenecek. Yani 4 katı kadar yeni işçi alınacak. Taşeron işçilerin yasa çıktıktan sonra 3 ay içinde kadroya geçeceği bildirilmişti. Yalnız bu süre biraz daha uzayabilir" dedi.
1 - Sürekli işçi kadrosuna kimler geçecek?
Genel bütçeli idareler, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, üniversiteler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve üst kurullarda çalışan 450 bin kişi ‘sürekli işçi (4D)’ kadrosuna alınacak.
2- KİT’lerde çalışan kadro alacak mı?
KİT’lerde taşerona bağlı olarak çalışan işçilerin kadroya alınması konusunda Maliye ve Çalışma Bakanlıkları’nca yürütülen çalışmalar var. Çalışma bitince netleşecek.
3 - Mevsimlik işçinin avantajı ne?
Çaykur, Şeker Fabrikaları, Orman Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda çalışan işçiler halen 5 ay 29 güne kadar istihdam ediliyor. Bu işçiler 4 ay daha fazla çalışabilecek.
4 - Sözleşme süresi ne olacak?
Kadroya geçenlerde 1-3 yıl gibi sözleşme olmayacak. Süresiz sözleşme olacak.
5 - Şartlar neler olacak?
Kadroya alınacaklar için eğitim, yaş, asıl iş-yardımcı iş gibi kriterler olmayacak.
6 - Ücret değişikliği olacak mı?
Taşeron işçiler için bir süredir toplu sözleşmeler imzalanıyor. Taşeron işçiler kadroya alındıklarında, sözleşme süresinin bitimine kadar aynı ücreti almaya devam edecekler.
7 - Emekli olanlar ne olacak?
Emekli maaşı alanlar devlette çalışamıyor. Ama, emeklilik yaşı gelip de halen prim günü nedeniyle maaş alamayan çalışabilecek.
8 - Ek bir ödeme var mı?
Evet. Kadroya geçenlere 52 günlük ikramiye de ödenecek. Bu da yılda 2400-6000 lira arasında.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı!
ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Taşıt kredileri ile ilgili flaş karar!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt vergileri ile ilgili kararını verdi.
Resmen açıklandı! THY'den flaş hamle!
Türk Hava Yolları, filosunu 40 adet geniş gövdeli uçak daha katmak için görüşmelere başladı.
3 bin TL'ye çoban bulunamıyor!
Ahmet Hacıince, 3 bin Türk Lirası maaşla çalışacak çoban bulunamadığını belirtti.