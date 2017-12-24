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Taşeron işçiye kadro hakkı KHK'da!

Taşeron işçiye kadro hakkı KHK'da!.14353
  • Giriş : 24.12.2017 / 08:17:00

Taşeron işçiye kadro hakkı veren düzenleme Kanun Hükmünde Kararnamede yer aldı.

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İşçilerin merakla beklediği haber geldi. Tartışma yaratan taşeron işçiye kadro düzenlemesi yeni Kanun Hükmünde Kararname'de yer aldı. Kadroya geçişler için 90 gün içerisinde yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

İşçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçilerin  sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan  emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

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