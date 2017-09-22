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Taşeron işçiye kadro umudu!

Taşeron işçiye kadro umudu!.14353
  • Giriş : 22.09.2017 / 11:08:00

Taşeron işçilerle ilgili bugün kritik bir karar verileceği öğrenildi.

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Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron işçiler için harekete geçti. Türk-İş'e ziyaret gerçekleştirecek olan Yıldırım, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştirecek.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, taşerona kadro düzenlemesinin yıl sonuna kadar biteceğini söylemişti. Sarıeroğlu, "Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız" diye konuşmuştu.

HABERTURK

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