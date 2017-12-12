Facebook Twitter Rss

Taşeron nereye başvuracak?

Taşeron nereye başvuracak?.14353
  • Giriş : 12.12.2017 / 08:45:00

Kamuda çalışan taşeron işçilerin izlemesi gereken yol merak konusu oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği taşerona kadro açıklaması sonrası işçiler harekete geçti. Kamuda görev yapan 850 bin işçiyi ilgilendiren düzenleme TBMM'ye gönderilmeyi beklerken işçilerin nereye başvuracağı açıklandı.

Tasarı hakkında son olarak geçtiğimiz cuma günü Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla bir toplantı yapıldı. Sendikaların görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda bu hafta yeniden toplantı yapılması, ardından en kısa sürede düzenlemenin Meclis’e sunulması kararlaştırıldı. Buna göre yaş ve eğitim seviyesi aranmayacak olan işçilerin, öncelikle çalıştıkları kurumlara başvurması gerekecek. Yapılacak güvenlik soruşturmasının ardından kadro işlemleri gerçekleştirilecek.

Dün bir televizyon programında, “KİT’lerdeki taşeronlar da kadrolu olacak mı” şeklindeki soruyu cevaplayan Başbakan Yardımcısı Mihmet Şimşek “KİT’lerin girmesi son derece yanlış olur. Örneğin Türkiye Petrolleri kiminle rekabet ediyor? Hepsi özel şirketler; BP, Shell ile rekabet ediyor. İstihdamda esnekliğin olduğu firmalarla rekabet ediyor. Nasıl rekabet edecek? KİT’lerin hepsi benzer kapsamda. Sonuçta bunlar şirket. Bunlara ilave yükler empoze ettiğiniz zaman 80 milyonun cebinden çıkar.” değerlendirmesinde bulundu.

TRT

Fikret Orman: Biz de çantada keklik değiliz

Sibirya soğukları ile uyarı geldi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'dan döviz kuru yorumu!

Erdoğan'dan döviz kuru yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

MTV oranları netleşti!

MTV oranları netleşti!

Merakla beklenen 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları netleşti.

 

Dolgun maaşla çalışacak 30 bin kişi aranıyor!

Dolgun maaşla çalışacak 30 bin kişi aranıyor!

Türkiye'de 30 bin kişilik açık olan siber güvenlik alanına, dolgun maaşla çalışacak vasıflı kişiler

Resmen açıklandı! THY'den flaş hamle!

Resmen açıklandı! THY'den flaş hamle!

Türk Hava Yolları, filosunu 40 adet geniş gövdeli uçak daha katmak için görüşmelere başladı.

 

Hükümetten kritik ziyaret!

Hükümetten kritik ziyaret!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Brüksel'e gideceği açıklandı.

Dolar güne böyle başladı!

Dolar güne böyle başladı!

Dünyadaki politik krizin devam etmesi ekonomiye dair endişelere neden oluyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya