Facebook Twitter Rss

Taşeronda son dakika gelişmesi

Taşeronda son dakika gelişmesi.30299
  • Giriş : 16.01.2018 / 17:05:00

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen taşeron kadrolar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklama geldi. Sarıeroğlu, KİT'lerdeki 50 bin taşeron işçi için ayrı ayrı düzenleme yapılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,  KİT'lerle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Basına kapalı AK Parti Grup Toplantısı'nda Bakan Sarıeroğlu taşeron düzenlemesi ile ilgili bilgi verdi.

50 BİN KİT İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI KARARI VERİLDİ

KHK ile çıkarılan taşeron düzenlemesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sarıeroğlu, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçi için de ayrı bir çalışma yapılması kararını aldıklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI

Farklı formüller bu konuda gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da KİT'lerdeki taşeronlar ile ilgili çalışma yapılacağını söylemişti.

KİT NEDİR?

KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.

TCDD, Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), DHMİ, gibi kurumlar KİT'lere örnektir. KİT'lerde sözleşmeli memur olarak çalışılabilir, yani KİT'lerde çalışanlar 657'li bir memur gibi haklara sahiptir. Bu nedenle taşeron işçi kapsamına girmiyorlar.

TRT

Galatasaray'dan ayrılan Tudor Çin'e gidiyor

Konya'da 5 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Benzine zam geldi!

Benzine zam geldi!

16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi.

Maliye Bakanı'ndan bütçe açıklaması geldi

Maliye Bakanı'ndan bütçe açıklaması geldi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomiye dair önemli bir açıklama yaptı.

 

Taşeron işçiler için son gün!

Taşeron işçiler için son gün!

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçilerin başvuruları için son gün.

55 bin kişi işe alınacak!

55 bin kişi işe alınacak!

Sağlık Bakanı Mehmet Demircan, vatandaşlara güzel haberi verdi.

 

Taşeron işçiler için 'çağrı merkezi' kolaylığı

Taşeron işçiler için 'çağrı merkezi' kolaylığı

Kadroya geçiş sürecinde, işçilerin aklına takılan soruları cevaplandırmak amacıyla çağrı merkezi kur

İşsiz gençlere günlük 75 lira cep harçlığı!

İşsiz gençlere günlük 75 lira cep harçlığı!

Devlet, işsiz gençlere günlük 75 TL cep harçlığı vererek gençleri iş sahibi yapacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya