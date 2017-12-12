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Taşıt kredileri ile ilgili flaş karar!

Taşıt kredileri ile ilgili flaş karar!.31672
  • Giriş : 12.12.2017 / 09:09:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt vergileri ile ilgili kararını verdi.

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Büyüyen Beşik

Vatandaşa kötü haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt vergileri ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, taşıt kredilendirmede eşik değerini 50 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltti.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle kredilendirme oranlarını belirleyen yeni eşik değerler, Eylül'de paylaşılan taslak düzenlemenin de 10 bin lira üzerinde.

Buna göre tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak  finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 100 bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde 70'i aşamayacak. Bu oran, nihai fatura değeri 100 bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin 100 bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde 70, 100 bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanacak.

Daha önce bu değerler 50 bin lira olarak belirlenmişti. 2013’ten önce ise tüketiciler oto fiyatının yüzde 80’ine kadar kredi kullanıp, 60 aya kadar taksit yapabiliyordu.

İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınacak.

TRT

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