Tatil cennetinde facia! Çok sayıda kayıp var!
Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket adasında korkunç bir olay meydana geldi. 100'den fazla yolcunun olduğu, teknelerin ise alabora olduğu kazada 7 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.
Tayland'ın turistik bölgesi Phuket adasını her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor.
SABAH
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