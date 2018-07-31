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Tatil kararı Resmi Gazete'de

Tatil kararı Resmi Gazete'de.36228
  • Giriş : 31.07.2018 / 07:52:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sepet Beşik

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26 Temmuz'da başlayan ve 1 Elkim'e kadar devam edecek tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer verilen kararda, TBMM'nin 26  Temmuz Perşembe gününden başlamak ve 1 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te  toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 25 Temmuz tarihli 10'uncu  birleşiminde karar verildiği belirtildi

TRT

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