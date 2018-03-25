Facebook Twitter Rss

Tatil merkezinde sabaha karşı korkutan yangın

Tatil merkezinde sabaha karşı korkutan yangın.25091
  • Giriş : 25.03.2018 / 08:56:00

Kuşadası’nda sabaha karşı adliye binasına 50 metre mesafedeki bir lokantada yangın çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki bahçeli bir lokantada Saat: 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangının başlamasının ardından kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri Yangın yerine 50 metre mesafedeki Kuşadası Adliye binası nedeniyle sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. İtfaiye ekiplerinin geç kalması ve gelen itfaiye aracındaki su tankının sadece yarısının dolu olması nedeniyle geç müdahale edilen yangının lokantanın üstündeki binalar ile çevredeki diğer binalara sıçrama tehlikesi üzerine polis ekipleri ve yataklarından uyanan vatandaşlar önlem almaya çalıştı. 1,5 saat süren söndürme çalışmaları ve yağmurun da şiddetini arttırmasıyla yangın kontrol altına alınırken, lokantanın içi, mutfak bölümü ve bahçesi tamamen yandı. Yangın sırasında yatakhane bölümünde uyuyan işletme sahibi Necati Kösebaş ise zor anlar yaşadı. Korkuyla yatağından fırlayan ve iç çamaşırlarıyla sokağa fırlayan işletme sahibi lokantasının yanmasını gözyaşları içerisinde seyretti. 

Tgrt

'Zeytin Dalı, kanton rüyasını bitirdi'

Arda Turan sert çıktı: Senin kafanı kırarım

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Gümrük mahkumu hayvanlar kurtuluyor!

Gümrük mahkumu hayvanlar kurtuluyor!

Türkiye’ye kaçak yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirilen hayvanlar için daha güzel bir hayat

Trabzon'da bazı uçak seferleri iptal edildi!

Trabzon'da bazı uçak seferleri iptal edildi!

Hava muhalefetinin yaşandığı Trabzon'da bazı uçak seferleri iptal edildi.

 

Sabaha karşı feci kaza: 5 ölü

Sabaha karşı feci kaza: 5 ölü

Denizli’nin Tavas İlçesi’nde, sabaha karşı katliam gibi bir kaza meydana geldi.

Diyarbakır, 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Diyarbakır, 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Diyarbakır'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, küçük çaplı paniğe yol açtı.

 

Türkiye kozmik üs inşa edilecek

Türkiye kozmik üs inşa edilecek

Türkiye, olağanüstü şartlardan etkilenmemek için kozmik üs inşa edecek.

Hulusi Akar'dan kritik Afrin açıklaması

Hulusi Akar'dan kritik Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya