Tatilciler akın akın Uludağ'a gidince bu oldu!
Kar küreme araçlarının bile hareket etmekte zorlandığı Uludağ yolunda vatandaşlar çareyi yaya olarak gitmekte buldu. Bir çok tatilci, oteline normalden saatler sonra ancak gidebildi.
Kar kalınlığının iki buçuk metreye ulaştığı Uludağ, sömestre tatiline giren üniversitelileri ağırlamaya başladı. Otellere gelenlerin yanı sıra Bursa ve çevre illerden gelen günübirlikçilerin çıktığı zirvede alınan önlemlere rağmen trafik sorunu yaşandı.
Otobüs ve minibüslerin oteller bölgesine çıkarak yolcu indirmesi yüzünden trafik sıkıştı. İlerleyemeyen araçlardakiler, bavullarını alarak kalacakları otellere yürümeyi tercih etti. Uludağ’da bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 3 otoparkın açılmasıyla özel araçlar oteller bölgesine alınmazken sadece otellere yolcu taşıyan otobüs ve servis minibüslerine izin veriliyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, “oteller bölgesi”nde kar kalınlığı 190 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 derece kaydedildiği Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.
Uludağ’da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30’a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.
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