Facebook Twitter Rss

Tatlıses'e ölüm tehdidi!

Tatlıses'e ölüm tehdidi!.20142
  • Giriş : 02.07.2018 / 07:45:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e gelen tehdit telefonu şoke etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Geçtiğimiz yıllarda program çıkışı başından vurulan ve zor günler geçiren İbrahim Tatlıses'e gelen telefon korku yarattı. 'İdo'yu öldüreceğiz' tehdidinde bulunan kişinin kimliğinin tespit edilmesini isteyen Tatlıses, oğlu için can ve mal güvenliği sağlanmasını istedi.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 28 Haziran günü oğlunun ve kendisinin albümlerinin dağıtım şirketi olan Esen Müzik'e gitti. Sarıyer'de bulunan şirketin santrali çaldı. Numarası belirsiz hat, çalışan tarafından yanıtlandığındaysa arayan şahıs, "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu öldüreceğiz" şeklinde sözler söyleyip kapattı.

Gelen telefon, çalışan tarafından yetkililere iletilince İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurdu. Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, oğulları İdo ve Ahmet Tatlıses'in defalarca ölümle tehdide maruz kaldığını belirtti. Tatlıses dilekçesinde, İdo'nun Yalova'da vereceği konsere ölüm tehdidiyle çıkmak zorunda kaldığını ve konserin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini beyan etti.

Oğlu İdo'yu ölümle tehdit eden şahsın cezalandırılmasını isteyen İbrahim Tatlıses, İdo'nun can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Tatlıses'in şikayetinin ardından, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

SABAH

İspanya elendi, ev sahibi Rusya çeyrek finalde!

TSK'dan Irak'a harekat!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bursa'da korkunç ölüm!

Bursa'da korkunç ölüm!

Bursa'da bir un fabrikasında çalışan işçi, korkunç şekilde can verdi.

Türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı

Türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı

FETÖ/PDY ile sürdürülen mücadele kapsamında ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı çıkarıl

 

Kamuya 8 bin personel alınacak!

Kamuya 8 bin personel alınacak!

Temmuz ortasına kadar kamuya 8 bin sözleşmeli işçi alımı yapılacak.

Tanıtım yapan gençlere ahlaksız teklif!

Tanıtım yapan gençlere ahlaksız teklif!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, diş fırçası ve diş macunu tanıtımı yapan üniversite öğrencisi iki kızın,

 

CHP'nin iptal başvurularına ret!

CHP'nin iptal başvurularına ret!

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin OHAL kanunlarıyla ilgili iptal talebine olumsuz yanıt verdi.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Gözyaşları içinde toprağa verildi

8 yaşında hayata gözlerini yuman Eylül Yağlıkara dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya