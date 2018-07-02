Tatlıses'e ölüm tehdidi!
Geçtiğimiz yıllarda program çıkışı başından vurulan ve zor günler geçiren İbrahim Tatlıses'e gelen telefon korku yarattı. 'İdo'yu öldüreceğiz' tehdidinde bulunan kişinin kimliğinin tespit edilmesini isteyen Tatlıses, oğlu için can ve mal güvenliği sağlanmasını istedi.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 28 Haziran günü oğlunun ve kendisinin albümlerinin dağıtım şirketi olan Esen Müzik'e gitti. Sarıyer'de bulunan şirketin santrali çaldı. Numarası belirsiz hat, çalışan tarafından yanıtlandığındaysa arayan şahıs, "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu öldüreceğiz" şeklinde sözler söyleyip kapattı.
Gelen telefon, çalışan tarafından yetkililere iletilince İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurdu. Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, oğulları İdo ve Ahmet Tatlıses'in defalarca ölümle tehdide maruz kaldığını belirtti. Tatlıses dilekçesinde, İdo'nun Yalova'da vereceği konsere ölüm tehdidiyle çıkmak zorunda kaldığını ve konserin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini beyan etti.
Oğlu İdo'yu ölümle tehdit eden şahsın cezalandırılmasını isteyen İbrahim Tatlıses, İdo'nun can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Tatlıses'in şikayetinin ardından, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
SABAH
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