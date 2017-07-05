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Tatlıses: Hatırlanmak için ölmek mi lazım?

Tatlıses: Hatırlanmak için ölmek mi lazım?.14000
  • Giriş : 05.07.2017 / 17:02:00

İbrahim Tatlıses, Hakan Balamir'in ölümü sonrası mesaj yayınladı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, KOAH hastalığı ile mücadele eden usta oyuncu Hakan Balamir'in hayatını kaybetmesi üzerine yayınladığı mesajında ilgi görmeyen sanatçıların ölümünden sonra ilgi görmesine tepki gösterdi.

Hakan Balamir'e son dönemde ilgi gösterilmediğini belirten Tatlıses , sosyal medya hesabından böyle sitem etti:

*En az 10 yıldır bu değerli üstattan bahsedilmiyor. hatırlanmak için illa ki ölmemk mi lazım!

*ALLAH hiç kimseyi kimsesiz bırakmasın, AMİN... Şöhretken pof pof pof, hafif bir sendelenmeye gör, işte ne oluyorsa o zaman oluyor ARKADAŞ.! Bu mudur yani? Ah benim yakışıklı ağabeyim ah... ALLAH'ın rahmeti üzerine olsun... Mekanın cennet olsun Hakan Balamir..

HÜRRİYET

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