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Tatlıses, teknesini kara yoluyla taşıttı

Tatlıses, teknesini kara yoluyla taşıttı.29512
  • Giriş : 22.06.2018 / 10:32:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, teknesini kara yoluyla taşıttı.

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Hayatını İzmir'de idame ettiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, teknesini tatil yaptığı yerlere kara yoluyla taşıttı. Vinçle kamyona taşınan 'İdo' isimli tekne 6 saatlik yolculuk sonrası Çeşme'ye ulaştı.

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