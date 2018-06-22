Tatlıses, teknesini kara yoluyla taşıttı
Hayatını İzmir'de idame ettiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, teknesini tatil yaptığı yerlere kara yoluyla taşıttı. Vinçle kamyona taşınan 'İdo' isimli tekne 6 saatlik yolculuk sonrası Çeşme'ye ulaştı.
TRT
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