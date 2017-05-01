Tatlıses'ten fotoğraflı 1 Mayıs kutlaması
Şöhret olmadan inşaat işçiliği yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden mesaj yayınladı. Tatlıses, paylaştığı fotoğrafla çok sayıda beğeni aldı.
Instagram hesabından, inşaat işçisi olarak görüldüğü bir fotoğrafı paylaşan Tatlıses, "En güzel kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır...!!! Bir zamanların işçisi ve bugünün işvereni olarak dilerim ki; emeğin ve emekçinin kıymeti hep bilinsin... 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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