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Tayfur Havutçu'dan Arda Turan yorumu!

Tayfur Havutçu'dan Arda Turan yorumu!.14014
  • Giriş : 07.10.2017 / 09:21:00

Tayfur Havutçu, dün akşam oynanan milli maçta yaşanan olayı değerlendirdi.

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Eskişehir'de İzlanda'ya yenilen milli takımımızın Futbol Takımı Yardımcısı Antrenörü Tayfur Havutçu, Arda Turan'a gösterilen tepki ile ilgili konuştu.

Teknik direktör Mircea Lucescu'nun cezası nedeniyle karşılaşmanın  ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Havutçu, grupta son 2 maç kala  ellerine bir fırsat geçtiğini söyledi.

Bu çerçevede İzlanda karşılaşmasını mutlak kazanmaları gerektiğinin  altını çizen Havutçu, ''İzlanda takımını iyi tanıyorduk. Maçtan önce de konuştuk,  çalıştık ama maalesef sahada engel olamadık. Çok basit gollerle mağlup olduk,  üzgünüz. Elimize gelen fırsatı değerlendiremedik.'' diye konuştu.

Havutçu bir gazetecinin, ''Milli Takım çok tartışılan 11'ler ile  maçlara çıkıyor. Kadroyu Lucescu kendisi mi yapıyor yoksa oyuncular mı yapıyor?''  sorusuna, ''Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu akşam Hırvatistan maçı kadrosundan  sadece cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Emre Belözoğlu oynadı. Kadro yapıları  maalesef hep eleştirilir. Saygı gösterilmesini istiyoruz.'' yanıtını verdi.

Bir gazetecinin ''Oyundan çıkarken Arda Turan taraftarın tepkisine  maruz kaldı. O da gülümseyerek karşılık verdi. Bunun için neler  söyleyeceksiniz?'' sorusunu ise Havutçu, ''Bugün hepimiz üzgünüz. Arda takım  kaptanı. Daha önce de büyük katkıları oldu. Güzel tablo değildi, takım kaptanı  sonuçta. Ben şahsen doğru bulmuyorum.'' diye cevapladı.

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