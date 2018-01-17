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Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu.19030
  • Giriş : 17.01.2018 / 10:09:00

Pasifik Ateş Çemberi içerisinde yer alan Taipei'de deprem yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Tayvan sallandı, Doğu Asya ülkesi olan Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken, bölge halkı büyük bir panik yaşadı.

Resmi açıklamaya göre, Çarşamba günü öğleden sonra gerçekleşen sarsıntı başkent Taipei'de hissedildi. Reuters haber ajansına konuşan çok sayıda görgü tanığı, başkent merkezindeki binaların sallandığını aktarıyor.

Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden fay hattı, Pasifik Ateş Çemberi adıyla biliniyor. Dünya üzerinde en çok deprem Pasifik Ateş Çemberi üzerinde gerçekleşiyor.

TRT

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