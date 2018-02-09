Tayvan'da yaşanan depremde ölü sayısı 10 oldu
Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 272 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yetkililer, deprem sırasında Hualien bölgesindeki çöken 12 katlı Yun Men Tsui Ti binasında bulunduğu ifade edilen 7 kişiden ise haber alınamadığını dile getirdi. Arama kurtarma ekipleri 12 katlı Yun Men Tsui Ti binasının enkazında çalışmalarını bugün de sürdürdü.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Esad yine kan döktü: 12 sivil yaşamını yitirdi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, sivillere saldırı düzenledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı, Arakan'a gidiyor
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Arakan'a ziyaret gerçekleştiriyor.
Husiler, Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi
Yemen'de bulunan Husiler, Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi.
ABD'den 'PYD karargahı' açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri'nden PYD ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Amerikalı komutanlar YPG safında
Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütlerine yardıma devam ediyor.
ABD'den flaş Kuzey Kore açıklaması!
Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kore ile ilgili açıklama geldi.