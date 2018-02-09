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Tayvan'da yaşanan depremde ölü sayısı 10 oldu

Tayvan'da yaşanan depremde ölü sayısı 10 oldu.19030
  • Giriş : 09.02.2018 / 14:05:00

Tayvan'da yaşanan depremde ölü sayısının 10'a yükseldiği öğrenildi.

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Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 272 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yetkililer, deprem sırasında Hualien bölgesindeki çöken 12 katlı Yun Men Tsui Ti binasında bulunduğu ifade edilen 7 kişiden ise haber alınamadığını dile getirdi. Arama kurtarma ekipleri 12 katlı Yun Men Tsui Ti binasının enkazında çalışmalarını bugün de sürdürdü.

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