Tayyar: Elçi suikasti NATO operasyonu
AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinde NATO'nun parmağı olabileceğini iddia etti.
Dünyayı sallayan suikast için en çarpıcı değerlendirme AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.
Milletvekili Şamil Tayyar, bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesinin NATO'nun bir operasyonu olduğunu iddia etti. Tayyar, "Rus Büyükelçisine yapılan suikast bir NATO operasyonudur. Rus Büyükelçisine suikast 15 Temmuz hesabının kapanmadığının göstergesidir" ifadelerine yer verdi. Sürece dikkat edilmesi gerektiğini savunan Tayyar, "Bu süreçte provokatif eylemleri dikkate almak, risk analizi yapmak gerekir" şeklinde konuştu.
Fehmi Koru'nun FETÖ'yü aklamaya çalıştığını savunan Tayyar, "Fehmi Koru neden FETÖ'yü aklıyor?" dedi. CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın ise attığı tweet nedeniyle ifadesinin alınmasını isteyen Tayyar, "CHP'li Veli Ağbaba'nın suikast ile ilgili attığı tweetten dolayı ifadesinin alınıp, hesap vermesi gerekir. Ana Muhalefet, FETÖ'nün suikast eylemini savunacak hale geldi. Böyle bir şey kabul edilebilir mi?" ifadelerini kullandı.
Rus Büyükelçi suikastını gerçekleştiren şahsın FETÖ'cü olduğunu kaydeden Tayyar, "Tetikçinin FETÖ'cü olduğu konusunda zerre şüphe yok" şeklinde konuştu.
Milletvekili Tayyar, PKK'lı canlı bombalar konusunda uyarılarda da bulunarak, "PKK'nın son dönemde canlı bombalara yönelmesi kırsaldaki eylem kabiliyetini yitirmesinden kaynaklıdır" değerlendirmesinde bulundu.
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