Tayyip Erdoğan'a Uluslararası Barış Ödülü!
Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Barış Ödülü, Türkiye'nin mültecilere kapılarını açması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi.
Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) yönetimi, geçtiğimiz günlerde kurumun dış ilişkiler direktörü Kerem Hasanoğlu’nun davetlisi olarak ülkemize gelmişti.
IPA yetkilileri, bu seyahat sırasında Türkiye’nin mülteci çocuklar için yaptığı çalışmaları yerinde görme imkanı bulmuş, sığınmacılar için yapılan kampları ziyaret etmişti.
Bu ziyaret sonrası IPA yetkilerinin aldığı önemli kararı, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu açıkladı.
Hasanoğlu,“Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu yönetimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ a mülteci çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı uluslararası barış ödülü vermeye karar verdi” dedi.
"1 MİLYON 500 BİN ÇOCUĞA KAPILARINI AÇTI"
Hasanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Kurumun başkanı ve yöneticileri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde birçok çocuğun hayata tutunması ve yaşam hakkını kazanmasından çok etkilendi. Çünkü birçok ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti, ölmelerine izin vermedi. Dünyada birçok ülke bu durumu görmezlikten gelirken, Sayın Erdoğan önderliğindeki Türkiye, bu masum bebeklerin, çocukların hayata tutunmalarını sağladı. Bu atlanmaması gereken bir konu. IPA, dünya çocuklarının yaşam hakkına sunduğu katkıdan dolayı Sayın Erdoğan’a uluslar arası barış ödülü verilmesi kararlaştırılmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara iletilmiştir. Sayın Erdoğan’a dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu adına, çocukların yaşam hakkı için gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.”
NTV
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