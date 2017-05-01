Tayyip Erdoğan, Gandhi'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'a yaptığı resmi ziyarette Yeni Delhi'de Mamatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.
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