Tayyip Erdoğan ilk defa o ülkeye gidiyor
22-25 Ocak tarihlerinde Afrika turuna çıkacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez 3 ülkeyi ilk kez ziyaret edecek.
Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı ilk defa ziyaret edecek. Erdoğan daha önce kurban vekaleti verip Tanzanya'da kurban kestirmişti.
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