Tayyip Erdoğan'ın kuzeni hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu Trafik Kazası geçirdi. Bayram Ali Mutlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye, D-100 Karayolu'nun Karabük-Gerede kısmında, benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters şeritte ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Bolu istikametine seyir halinde olan Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil ise kaza yapan otomobillere çarptı.
Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Bayram Ali Mutlu (55), Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile oğluı Eymen Kocabay (5) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahelelerinin ardından Gerede ve Bolu’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücüler Vahit Dal ve Şah İsmail Kocabay, kazadan kısa bir süre sonra yaşamlarını yitirdiler.
Kazada ağır yaralanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Mutlu’nun kaza yaptığını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve Mutlu’nun yakınları hastaneye geldiler.
Saatler süren gergin bekleyişin ardından 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu’nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi.
Kazadan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüler Vahit Dal, Şah İsmail Kocabay ve Bayram Ali Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TRT
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