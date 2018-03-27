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Tayyip Erdoğan: Şikayet geliyor takipteyim!

Tayyip Erdoğan: Şikayet geliyor takipteyim!.17077
  • Giriş : 27.03.2018 / 13:26:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CİMER ve BİMER ile ilgili açıklama yaptı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin hızına ayak uyduramayan bürokratlarla ilgili CİMER ve BİMER'e gelen şikayetleri değerlendirdi ve hepsini takip ettiğini söyledi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Erdoğan'ın hafta sonu AK Parti il kongreleri nedeniyle bulunduğu Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’da teşkilatlara ‘bürokratik oligarşi’ konusunda uyarılar yaptığı öğrenildi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) yoluyla AK Parti’nin hızına ayak uyduramayan bürokratlarla ilgili yoğun şikayet aldıklarını belirtirken görüştüğü il teşkilatlarına bu konuda daha hassas davranmaları ve işleri hızlandırmayan bürokratların bizzat Cumhurbaşkanlığı’na veya Başbakanlığa bildirilmesi talimatını verdi.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda kaybedecek zamanı olmadığını belirten Erdoğan, “Bu zamanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Daha çok çalışarak ve daha çok vatandaşımıza ulaşarak hiçbir ayrım gözetmeden icraatlarımızı ve projelerimizi gerçekleştirmeliyiz. Bürokrasiyle ilgili özellikle vatandaşı bire bir ilgilendiren konularda CİMER ve BİMER’e yoğun şikayetler geliyor. Bunların hepsini yakından takip ediyorum” dedi.
2017 yılında 2 milyon başvuru yapılan BİMER’e en fazla şikayet edilenler kamu ve özel sektör çalışanları oldu. 2017’de BİMER’e kamu ve özel sektör çalışanlarıyla ilgili 1 milyon 114.000 şikayet başvurusu yapıldı. CİMER’e yapılan şikayetlere ilişkin istatistikler açıklanmıyor.

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