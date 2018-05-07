Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşını ağırlıyor
Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağırladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak.
Gerçekleştirilecek görüşmelerde, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bölgenin refahına da katkıda bulunacak şekilde, daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Öte yandan, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
TRT
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